ФСБ получила доступ к документам призывников. Теперь сотрудники российских спецслужб смогут изучать дела претендентов на прохождение срочной службы в этом ведомстве, следует из постановления правительства.
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