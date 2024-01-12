Забытый Меладзе назвал свою цену

Российские концертные организаторы избегают его, будто прокаженного. Где подвизался пробандеровец, и сколько стоит «самба беглого мотылька», поведал директор певца Лавров На фоне падения спроса на выступления в России, Меладзе уехал зарабатывать в Дубай.
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