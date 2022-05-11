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Особенности организации и осуществления государственного контроля

5 мая 2022 года региональный бизнес-омбудсмен Николай Мамулат принял участие в заседании рабочей группы Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области по взаимодействию с бизнес сообществами, общественными организациями и объединениями.

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