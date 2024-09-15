Дональд Трамп подтвердил, что невредим и находится в безопасности

Никто не пострадал Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что находится в безопасности и невредим после инцидента со стрельбой рядом с ним в штате Флорида, в результате произошедшего никто не пострадал.
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