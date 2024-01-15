Какой потолок у российского автопрома

Депутаты Госдумы уже начали пересаживаться с иностранных Ford и Hyundai на российскую Lada Vesta. Это первый шаг по реализации поручения президента Владимира Путина — обеспечить приоритетное использование государственными и муниципальными служащими российских автомобилей.
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