НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

88 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Морж
    В конце концов с ЕС могут остаться только две страны с правом голоса. И как они будут голосовать друг против друга?Евросоюз рассматр...
  • Сергей
    лиха беда-начало....   процесс пошел !Четыре страны Сев...
  • александр
    кто бы сомневался. одно слово людоеды.Во время перемири...

Люди «застряли» между двумя мирами: о положении среднего класса в современной России

Люди «застряли» между двумя мирами: о положении среднего класса в современной России

Средний класс – так принято называть социальную прослойку общества, члены которой обладают устойчивым источником дохода, позволяющим не только удовлетворять базовые потребности, но и инвестировать в образование, здравоохранение, отдых, а также иметь сбережения на «чёрный день».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх