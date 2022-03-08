Сотрудники полиции в Подмосковье присоединились к праздничным акциям и поздравили женщин

В честь Международного женского дня сотрудники МУ МВД России «Серпуховское» совместно с председателем Общественного совета Алексеем Поляковым приняли участие во Всероссийской акции «Цветы для автоледи».
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