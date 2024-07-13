Дмитрий Алдошин: "Молдавские дайверы выбирают для погружений к акулам заповедники ЮНЕСКО"

Каких-то особых правил поведения дайверов при встрече с акулами не существует, но есть золотое правило, что ты должен спокойно находиться под водой, и если там есть акула, то, как и в случае с собакой, не следует делать резких движений.
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