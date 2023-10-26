США ставили себе цель ослабить Европу — Лавров

Соединенные Штаты ставили себе цель ослабить Европу, чтобы та не смогла обрести самостоятельность, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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