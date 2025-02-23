Полуразрушенный замок XII-XIII веков в городе Кашел графства Южный Типперэри в Ирландии

Впечатляющая группа средневековых зданий, расположенных на известняковом выступе в Золотой долине, включает круглую башню XII века, высокий крест и романскую часовню, готический собор XIII века, замок XV века и отреставрированный Зал викариев (отреставрирован в 1975 году, и сейчас в нём хранятся артефакты, найденные при раскопках в Скале Кашел, в небольшом музее для публики).
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