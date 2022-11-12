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«Это должен быть огненный матч. «Локо» надо умирать на поле». Рахимов об игре со «Спартаком»

Рашид Рахимов высказался в преддверии матча «Локомотив» – «Спартак». Игра пройдет сегодня в рамках 17-го тура Мир РПЛ.

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