Вредно ли сдерживаться, если хочется пукнуть, чихнуть, зевнуть и сходить в туалет?

ВА

Владимир Акулов

Цивилизованный человек отличается от дикого варвара именно тем , что умеет СДЕРЖИВАТЬ свои низменные функции в приличном обществе...А варвар , напротив , во всем *свободен* , естественен, как животное...Некрасивые неприятные потребности культура учит удовлетворять незаметно для посторонних , приватно... ***Дикарь , маньяк и режет людей ножичком именно потому , что подчиняется естественному импульсивному желанию...И не может контролировать свои иррациональные импульсы...Захотелось зарезать - зарезал...Дикарь подчиняется своим диким желаниям , а не конвенциональным нормам поведения.