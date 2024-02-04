Все ответы на неловкие вопросы о позывах нашего организма в одной статье. фото: кадр из фильмаВредно ли сдерживаться, если хочется чихнуть? Ответ: да! Это может привести сразу к нескольким неприятным последствиям.
Вредно ли сдерживаться, если хочется пукнуть, чихнуть, зевнуть и сходить в туалет?
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ВА
Владимир Акулов
Цивилизованный человек отличается от дикого варвара именно тем , что умеет СДЕРЖИВАТЬ свои низменные функции в приличном обществе...А варвар , напротив , во всем *свободен* , естественен, как животное...Некрасивые неприятные потребности культура учит удовлетворять незаметно для посторонних , приватно... ***Дикарь , маньяк и режет людей ножичком именно потому , что подчиняется естественному импульсивному желанию...И не может контролировать свои иррациональные импульсы...Захотелось зарезать - зарезал...Дикарь подчиняется своим диким желаниям , а не конвенциональным нормам поведения.
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