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Вредно ли сдерживаться, если хочется пукнуть, чихнуть, зевнуть и сходить в туалет?

Вредно ли сдерживаться, если хочется пукнуть, чихнуть, зевнуть и сходить в туалет?

Все ответы на неловкие вопросы о позывах нашего организма в одной статье. фото: кадр из фильмаВредно ли сдерживаться, если хочется чихнуть? Ответ: да! Это может привести сразу к нескольким неприятным последствиям.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Цивилизованный  человек  отличается  от  дикого  варвара  именно  тем  ,  что  умеет    СДЕРЖИВАТЬ    свои  низменные  функции в  приличном  обществе...А  варвар  ,  напротив  ,  во  всем  *свободен*  , естественен,  как  животное...Некрасивые  неприятные  потребности  культура  учит  удовлетворять незаметно  для  посторонних  ,  приватно...   ***Дикарь  ,  маньяк  и  режет  людей  ножичком  именно  потому  ,  что  подчиняется  естественному  импульсивному  желанию...И  не  может  контролировать  свои  иррациональные  импульсы...Захотелось  зарезать  -  зарезал...Дикарь  подчиняется своим  диким  желаниям  ,  а  не  конвенциональным  нормам  поведения.
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