Госдеп США объявил об ограничениях в выдаче виз официальным лицам Грузии

О дополнительных мерах в рамках политики визовых ограничений, которая запрещает выдачу виз тем, кто несет ответственность за «подрыв демократии» в Грузии или является соучастником этого, объявил государственный департамент США 12 декабря в пресс-релизе на сайте ведомства.