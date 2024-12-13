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Госдеп США объявил об ограничениях в выдаче виз официальным лицам Грузии

Госдеп США объявил об ограничениях в выдаче виз официальным лицам Грузии

О дополнительных мерах в рамках политики визовых ограничений, которая запрещает выдачу виз тем, кто несет ответственность за «подрыв демократии» в Грузии или является соучастником этого, объявил государственный департамент США 12 декабря в пресс-релизе на сайте ведомства.

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