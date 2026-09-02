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В Шенкурске врача районной больницы будут судить за взятку и подлог

В Шенкурске врача районной больницы будут судить за взятку и подлог

В Шенкурске перед судом предстанет врач районной больницы, обвиняемый в коррупционных преступлениях. По версии следствия, за деньги он оформил фиктивный больничный для супруги знакомого.

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