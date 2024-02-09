Известный журналист из США получил ответы от Путина о том, чего хочет Россия

Москва. Президент России Владимир Путин ответил на вопросы американского журналиста Такера Карлсона о текущей международной ситуации и целях, которых добивается наша страна в противостоянии с коллективным Западом.
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