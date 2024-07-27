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Царьград

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Энергетики рассчитали, во сколько обойдется работа вентилятор в жару

Энергетики рассчитали, во сколько обойдется работа вентилятор в жару

Для расчета была взята модель обычного напольного вентилятора мощностью 45 Ватт.Энергетики «Пермэнергосбыта» провели расчеты и выяснили, что использование вентилятора в жару не сильно ударит по семейному бюджету.

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