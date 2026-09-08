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Какие спектакли и концерты пройдут в Петербурге в День памяти жертв блокады

Какие спектакли и концерты пройдут в Петербурге в День памяти жертв блокады

Ровно 85 лет назад, 8 сентября 1941 года, началась одна из самых трагичных и героических страниц Великой Отечественной войны, истории России и человечества в целом - блокада Ленинграда.

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