Сахалинские юнармейцы приняли участие во всероссийском тематическом форуме «Юнармия ZA»

Сахалинские юнармейцы приняли участие во всероссийском тематическом форуме «Юнармия ZA»

В завершение поездки ребята посмотрели спектакль «Молодая Гвардия». Пронзительная постановка Владимирского академического театра драмы по мотивам романа Александра Фадеева.

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