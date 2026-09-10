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ТАСС

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В некоторых городах Запорожья несколько раз прерывали голосование из-за атак ВСУ

В некоторых городах Запорожья несколько раз прерывали голосование из-за атак ВСУ

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Досрочное голосование приходилось несколько раз прерывать в городах вблизи линии боевого соприкосновения в Запорожской области из-за атак дронов ВСУ.

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