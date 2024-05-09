Военно-патриотический Фестиваль Юнармии прошел в Дзержинске

В День Победы глава города Дзержинска Иван Носков вместе с председателем правления Совета ветеранов специальной военной операции города Дзержинска, руководителем добровольческого объединения «ZOV» Алексеем Чубиным вручил памятные знаки Штаба Юнармии города Дзержинска участникам военно-патриотического Фестиваля Юнармейцев и в торжественной обстановке вручил паспорта 15 юным дзержинцам.
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