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Нижегородская правда

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Военно-патриотический Фестиваль Юнармии прошел в Дзержинске

Военно-патриотический Фестиваль Юнармии прошел в Дзержинске

В День Победы глава города Дзержинска Иван Носков вместе с председателем правления Совета ветеранов специальной военной операции города Дзержинска, руководителем добровольческого объединения «ZOV» Алексеем Чубиным вручил памятные знаки Штаба Юнармии города Дзержинска участникам военно-патриотического Фестиваля Юнармейцев и в торжественной обстановке вручил паспорта 15 юным дзержинцам.

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