Четыре обвиняемых в убийстве главы ДНР Захарченко становятся основными фигурами в деле

Помимо Александра Погорелова, главного фигуранта, еще трое лиц были обвинены в уголовном деле об убийстве первого главы ДНР Александра Захарченко, который был смертельно ранен в результате взрыва в ресторане “Сепар” в центре Донецка в 2018 году.