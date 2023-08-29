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Четыре обвиняемых в убийстве главы ДНР Захарченко становятся основными фигурами в деле

Четыре обвиняемых в убийстве главы ДНР Захарченко становятся основными фигурами в деле

Помимо Александра Погорелова, главного фигуранта, еще трое лиц были обвинены в уголовном деле об убийстве первого главы ДНР Александра Захарченко, который был смертельно ранен в результате взрыва в ресторане “Сепар” в центре Донецка в 2018 году.

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