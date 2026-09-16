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Аргументы и Факты

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Умершая актриса Данилова из «Места встречи изменить нельзя» была закрытой

Умершая актриса Данилова из «Места встречи изменить нельзя» была закрытой

Умершая в возрасте 70 лет заслуженная артиста РФ Наталья Данилова, известная по роли младшего сержанта Варвары Синичкиной в картине «Место встречи изменить нельзя» вела закрытый образ жизни, рассказал aif.

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