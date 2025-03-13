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Царьград

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Коммунальные платежи в Новосибирской области вырастут на 11-13%

Коммунальные платежи в Новосибирской области вырастут на 11-13%

Тарифы на услуги ЖКХ вырастут с 1 июля. На это влияет множество факторов, в том числе цены на топливо и материалы.

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