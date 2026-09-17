Воздушный таран Екатерины Зеленко

12 сентября 1941 года над селом Анастасьевка прогремел бой, который на десятилетия вперёд стал точкой отсчёта в биографии одной из самых необычных фигур советской военной авиации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Главное из заявле...
- Захарова с ироние...
- Зеленский утвержд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым