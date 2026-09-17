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Мировое обозрение

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Воздушный таран Екатерины Зеленко

Воздушный таран Екатерины Зеленко

12 сентября 1941 года над селом Анастасьевка прогремел бой, который на десятилетия вперёд стал точкой отсчёта в биографии одной из самых необычных фигур советской военной авиации.

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