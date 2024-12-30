Украине придется смириться с потерей 20% территорий – львовский русофоб

ВВ

Валентина Власова

А что ждал этот наркоман.Неужели было не понятно сначала,ведь уже в стольких странах этот сволочь-сорос устроил цветные революции???Все знают,чем это кончалось.Это придурок наркоман решил,что он умнее всего,и,главное,деньги затмили разум.Он не подумал о своих соотечественниках,он похоронил целое поколение хохлов.Уже есть дальнейший план:по едут оплодотворять хохлух черные и жёлтые женихи.И нации хохлов не будет.Может это и к лучшему