Стартом переговоров по Украине будет фиксация нынешнего положения дел и утраты территорий. Об этом в эфире своего видеоблога заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагнадирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Украине придется смириться с потерей 20% территорий – львовский русофоб
Комментарии
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ВВ
Валентина Власова
А что ждал этот наркоман.Неужели было не понятно сначала,ведь уже в стольких странах этот сволочь-сорос устроил цветные революции???Все знают,чем это кончалось.Это придурок наркоман решил,что он умнее всего,и,главное,деньги затмили разум.Он не подумал о своих соотечественниках,он похоронил целое поколение хохлов.Уже есть дальнейший план:по едут оплодотворять хохлух черные и жёлтые женихи.И нации хохлов не будет.Может это и к лучшему
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18 час.
Eduard
И что? Можно подумать эту землю кто-то купил из ныне живущих.Украина многр чужогр получила,а значит у когонто эти земли когда-тр забрали)
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10 час.
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