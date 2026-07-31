Этапы Гран-при России в сезоне-2026/27 пройдут в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Красноярске, Екатеринбурге и Омске. В Москве – два юниорских этапа

Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала календарь на сезон-2026/27. В серии Гран-при России будет пять этапов: «Рапсодия льда», Нижний Новгород – 16-19 октября; «Невский лед», Санкт-Петербург – 22-26 октября; «Красноярье», Красноярск – 30 октября – 2 ноября; «Золото Урала», Екатеринбург – 6-9 ноября; «Сердце Сибири», Омск – 13-16 ноября.
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