Ирландия урежет выплаты украинским беженцам

Ирландия рассмотрит значительное сокращение еженедельного пособия украинским беженцам. Предлагается снизить размер пособия для ищущих работу с 220 евро (21744 рублей) в неделю до 38,80 евро (3838 рублей) в неделю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии