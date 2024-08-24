Западные СМИ анализируют ход и итоги вчерашнего блиц-визита главы правительства Индии в Киев. №Премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил Украине свою роль «друга» во время краткого, но символически значимого визита в Киев в пятницу», – пишет Newsweek.
Зачем Моди приезжал к Зеленскому: версии западных экспертов
Комментарии
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Анатолий Рябенко
Много правителей стран мира двуличные готовы отказаться от поступков в своих интересах даже и в тех моментах по которым дали свои обещания и согласия.
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11 час.
Ольга Александрова
Нет силы в них , вот и хотят присосаться к более сильному государству, но страшно, что подавят. Хочется не прогадать, смотря кто победит, а если победит , не победит ли их?!
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11 час.
ВД
Вовладар Даров
Обниматься с кровавым клоуном это уже слишком!!!!
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6 час.
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