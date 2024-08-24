Зачем Моди приезжал к Зеленскому: версии западных экспертов

Анатолий Рябенко Много правителей стран мира двуличные готовы отказаться от поступков в своих интересах даже и в тех моментах по которым дали свои обещания и согласия.

Ольга Александрова Нет силы в них , вот и хотят присосаться к более сильному государству, но страшно, что подавят. Хочется не прогадать, смотря кто победит, а если победит , не победит ли их?!