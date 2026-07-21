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Мальдини и Леонардо предложили Гвардиоле возможность делегировать обязанности в сборной Италии, а также выбирать тренеров молодежки. Пеп отказывается, его попросили подумать (GdS)

Технический директор Федерации футбола Италии (FIGC) Паоло Мальдини и его советник Леонардо провели переговоры с Пепом Гвардиолой по поводу назначения испанца главным тренером итальянской сборной.

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