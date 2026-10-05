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Царьград

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Укринформ: в Днепропетровске в понедельник прозвучали взрывы

Укринформ: в Днепропетровске в понедельник прозвучали взрывы

В понедельник в Днепропетровске прогремели взрывы во время воздушной тревоги, сообщает Укринформ. В авторитетном Telegram-канале агентства сообщается, что инцидент произошёл в Днепропетровской области, где в это время звучал сигнал тревоги.

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