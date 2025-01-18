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В Рязани откроется фотовыставка о закулисной жизни театра

В Рязани откроется фотовыставка о закулисной жизни театра

Автор выставки Денис Соломачев — опытный специалист по театральному искусству и оборудованию.В понедельник, 20 января, в Рязанском музее путешественников откроется фотовыставка, посвященная закулисной жизни театра.

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