В Рязани откроется фотовыставка о закулисной жизни театра

Автор выставки Денис Соломачев — опытный специалист по театральному искусству и оборудованию.В понедельник, 20 января, в Рязанском музее путешественников откроется фотовыставка, посвященная закулисной жизни театра.
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