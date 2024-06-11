Трамп обсудит с республиканским меньшинством в Сенате планы на новый срок

Global Look Press/White House Бывший президент США Дональд Трамп обсудит с членами сената Конгресса от Республиканской партии стратегические приоритеты, которые собирается продвигать при победе на выборах в ноябре, сообщили в агентстве Bloomberg.
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