Wildberries обсудил с Минэкономики Армении компенсации продавцам

В Министерстве экономики Армении состоялось обсуждение с представителями маркетплейса Wildberries, в ходе которого были затронуты проблемы продавцов, возникшие на фоне ударов Вооруженных сил Украины по складским помещениям на территории России.
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