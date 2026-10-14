В Архангельской области расширят выплаты при расселении аварийного жилья

Губернатор Александр Цыбульский внес в областное Собрание законопроект, который позволит нанимателям жилья по договорам соцнайма получать денежную компенсацию вместо предоставления другой квартиры при расселении аварийных домов.
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