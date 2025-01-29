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В МИД РФ подтвердили намерения освободить из плена в Газе Труфанова и Харкина

В МИД РФ подтвердили намерения освободить из плена в Газе Труфанова и Харкина

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов в ходе разговора с послом Израиля Симоной Гальперин подтвердил то, что Россия продолжит направлять усилия на то, чтобы как можно быстрее освободить россиянина Труфанова и уроженца Донбасса Харкина, которых удерживают в секторе Газа.

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