В МИД РФ подтвердили намерения освободить из плена в Газе Труфанова и Харкина

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов в ходе разговора с послом Израиля Симоной Гальперин подтвердил то, что Россия продолжит направлять усилия на то, чтобы как можно быстрее освободить россиянина Труфанова и уроженца Донбасса Харкина, которых удерживают в секторе Газа.