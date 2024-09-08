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Царьград

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Сообщников Канахина* объявили в международный розыск. Они заочно арестованы

Россия объявила в международный розыск сообщников актёра Кирилла Канахина*. Эти лица, вместе с Канахиным*, были вовлечены в атаку на села в Брянской области весной 2023 года.

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