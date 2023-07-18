Россия стремительно развивалась вплоть до 1917 года

Врать, ребята, Вы большие мастера... Все, что развивалось в РИ ,делалось на иностранные кредиты. И при рабочем дне 16 часов и больше. Есть фотодокументы ,КАК жили рабочие при царе.Семьями по углам, разделенным ,в лучшем случае, занавесками. И никаких пенсий, само собой... Что же касается лимита в СССР- сама так работала. Ничего подобного не видала. Смотрите фильм "Москва слезам не верит" - весьма похоже, как я жила. Только я училась на философском факультете,т ав итоге стала не директором, а профессором. А в общежитии аспирантуры бывших лимитников было предостаточно. Ну а как капиталисты берегут рабочих - см. "Тайванское чудо", гдк конвейер пустили с такой скоростью, что рабочие стали выбирать самоубийство. В итоге повесили сетки на окнах и на лестницах... И в РИ было не лучше. Взрослых увольняли, семьи содержали подростки. Им можно было меньше платить.

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Наконец-то АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ для ПРИДУРКОВ И МОЛОДЫХ И СТАРЫХ! Никакой Отсталой страной Россия не была (накануне этой жидовской революции). Это была хорошо развивающаяся страна. Были уже и первые, весьма заметные, ростки развивающегося во всем мире капитализма. (хотя капитализм в Россию пришел позже, чем, например в Англию). Всё развивалось должным образом. Как у всех, и - как у всех - пришел бы и прогресс. Дело было только во времени. это жидовская пропаганда брехала без устали о крайней отсталости России, а сами для первоначального накопления капитала с целью организации Государственного капитализма стали производить ОТЪЁМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ у КРЕСТЬЯНСКИХ ОБЩИХ, отправляя ЛУЧШИХ ХОЗЯЙСТВЕННИКОВ В ЛАГЕРЯ. ( см. Аграрная Революция в Англии. Отъем земель у арендаторов (людей сгоняли с насиженных мест в никуда). И всё это для ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО НАКОПЛЕНИЯ КАПИТАЛА для капитализма в Англии. Рядом - тема - Работные дома, ВИСЕЛИЦЫ по всей Англии (нельзя было бродяжничать, воровать, прелюбодействовать). А куда было идти людям со своими детьми, стариками? (Читайте Диккенса. ). В Россию капитализм пришел значительно позже, и без виселиц обошлось. НО ЗАТО БЫЛ ГУЛАГ!... Так что, все в России было, как везде. И прогресс был бы - как везде, если бы комиссары ни перехватили ОРГАНИЗАЦИЮ КАПИТАЛИЗМА У ЦАРЯ, взяв это в свои руки. Так что - никакого социализма! Все семьдесят лет мы имели Государственный капитализм, где работающий человек получал 22 копейки с заработанного рубля.