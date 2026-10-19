Во Франции прошли массовые протесты против роста стоимости жизни, сопровождавшиеся беспорядками. Марин Тонделье, кандидат в президенты от партии "Экологи", потребовала отставки главы МВД Лорана Нуньеса, обвинив его в недостаточных мерах обеспечения безопасности.