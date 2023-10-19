В доме на Новохохловской улице убрали проводку в короба

Специалисты коммунальной службы убрали торчащие провода в короба в доме 4 на Новохохловской улице. Ранее о том, что проводка находится в открытом доступе информировал местный житель Об устранении замечания отчитались в ГБУ «Жилищник Нижегородского района».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии