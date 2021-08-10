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Вину не признал даже в суде: Оскорбившему русских комику пришлось расплачиваться

Вину не признал даже в суде: Оскорбившему русских комику пришлось расплачиваться

Комик Идрак Мирзализаде отказался признать свою вину после неудачной шутки о русских. Даже оказавшись в суде, он продолжал настаивать на "невинности" своего юмора.

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Наиль Бакиров
Ой , неспроста нашу столицу переименовали в Масквабад !!!
Александр Иванов
А что он еще в России , давно пора на родину!!
Михаил Андреев
Он.... с Белорусии
Nata
Маловато как-то наказали. Жёстче надо. Они только силу уважают - это у них генетическое.
Ашот
Да даже по его заточке видно, что он даун. Десять суток, это не наказание. Пнуть под жопу и пусть дальше урюк продаёт на родине...
Александр _
Да, пора выселять их отсюда, потом поздно будет.
sergej kostin
+++++++100
v2794 Валерий
Этих уродов нужно "лечить" физически и очищать свою территорию от зловонной дряни.
sergej kostin
++++++++100
Valentina Fortuna
davno pora gnat etih shutnikov von.
Николай Краснопольский
На каждый выпад - от 100 до тысячи отказов на въезд, сами гастеры нациков задавят.
Игорь Майстрович
Вот интересно, если б он про чеченцев так сказал...
Александр Виноградов
Ну вот ,ещё один ишакоёб проштрафился.Пожизнено надо запретить вьезд таких ишакоёбов.
sergej kostin
++++++100
Анатолий Селиванов
тот ишак который девушку оскорбил у себя припеваючи проживает и возможно в Россию не поедет. Надо жестко у всех отпечатки пальцев и скан сетчатки глаз - еще по морде лица Запрет на въезд. а всем русско-язычным продать имущество и переехать жить и работать в Россию - а киргизы пусть у себя в аулах живут..................
Александр Бурцев
Всего то 10 суток, он их отсидит и выйдет как терпила России, и ещё бабла срубит, а вот если въезд на 10 лет запретить ему его родне ,вот тогда намного лучше будет для России, меньше этих зажравшихся подонков шастать будет, посмотрелбы я если в Азербайджане что то подобное русских комик сказал 10 лет получилбы да и почки там оставил
Сергей Сычев
Ушлёпок такую рекламу себе сделал за бесплатно!!! 10 суток - какая проблема отсидеть...
Solana
ЧТО ЭТО ЗА НАКАЗАНИЕ ТАКОЕ?зА УНИЖЕНИЕ РУССКИХ-10 СУТОК..явно враги России принимали такой закон..а судья,давший 10 суток-точно чурка...
Сергей Сычев
Точнее сказать: друзья запада!!!
Русский Крым Смерть бандеровцам
а что эта чурка с гор вообще делает в России?!!! Хотя....мАсквалобад это далеко не Россия и живет этот аул по своим законам на радость вот этому стаду диких чурок....
Владимир Федорович
Не пора ли очистить Россию от мигрантов.Пусть у себя дома права качают.Достали уже.А работу за нормальную зарплату россияне выполнят.
Dead Morozz
Ключевые слова "нормальная зарплата". А работодатель согласен платить нормальную зарплату? Гастеры стоят в 3-4 раза дешевле...
ЕЛена Стовбер
Вот , здесь-то и собака зарыта.......Если мы откажемся от мигрантов....кто будет улицы Москвы и пр.крупных городов мести и убирать...??? Ведь наши люди НЕ ХОТЯТ за те деньги, что платят мигрантам работать каждый день ....на чёрной работе....Мало того ...работодатель очень часто забирает себе долю их заработка....Так. что к простым рабочим ребятам нужно относится совсем по-другому....а вот послы-ослы и прочие власть придержащие и их прихлебатели , особенно артистики, ДОЛЖНЫ отвечать ЗА СВОИ СЛОВА !!!!
Леонид Руси
Чурки проявляют своё высокомерие тихо, между своими... А этот посчитал, что пора вслух. Выдворить!
Александр Васечкин
обмазать гавном и пооржить спать, и так все 10 дней
Наиль Бакиров
Их обучают русофобии десятками лет и это не исправить 10 сутками ареста...
Vladimir Lioubimcev
Азербайджанский комик пусть еде к себе в Азербайджан и больше носа не кажет в Россию, чтобы и дехе даже не было. ПШЕЛ ВОН, ПСЯ КРЭВ!!
Vladimir Lioubimcev
Азербайджанский комик пусть едет к себе в Азербайджан, и больше носа не кажет в Россию, чтобы и духу даже не было его!! ПШЕЛ ВОН, ПСЯ КРЭВ!!
Котищев
Ввалить бы ему не мешало.
Юрий Николаев
Странно, а почему этот чурбанский недоносок пальцем сделанный, до сих пор ещё находится в России, а не в чуркестане баранов пасёт?!!!
sergej kostin
++++++100
Владимир Криворучко
Это как понять нам сообщение Влодина о запрете въезда гражданам Киргизии? Ждать и отлавливать, что ли, тех, кто "позволяет себе антироссийские выпады"? А не эффективнее ли ВООБЩЕ, например, ну, допустим, не ЗАПРЕТИТЬ, а ...применим глагол помягче (пусть исправляются) - ОТЛОЖИТЬ ВЪЕЗД ГРАЖДАН (ДАЛЕЕ -ВНИМАНИЕ!!!) ВСЕХ БЫВШИХ СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК НА БЛИЖАЙШИЕ 10 ЛЕТ. За этот срок выработать им статус, кодекс, правила и пусть ходят здесь у нас, как говорится, "по струнке". А кому не нравится это "по струнке" и кто хочет "свободы", то - будьте любезны и пасите у себя овечекв долинах или степях (горах), учитесь в своих вузах, работайте на частных фирмах в своих республиках и гогочите над СВОИМИ людьми, населением, народом, насмехайтесь над ними и этим и зарабатывайте СЕБЕ на пропитание и содержание семей. Ну, а у нас, даст Бог, за 10 лет хоть что-то, но изменится в пользу народа, в пользу государства, а не на счта частных лиц. А этого высокоинтеллектуального смехача-урюка можно после 10 суток ареста посадить в поезд и выпи**ить из РФ на ближайшие 50 лет. А то уж такие у нас толерантники сидят наверху, такие руководители мигрантами, что просто диву даёшься, почему эти руководители ещё не в ОООмерике. Судя по их, руководителей этих, делам и действиям (мы же их видим!), давным-давно пора бы уже им и жить, и гавкать на страну из-за Атлантики.
Boris Janovsky
Поддерживаю, ибо не вероятно!
ЕЛена Стовбер
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Валерий Антохин
выслать в 24 часа
Solana
без права въезда..
sergej kostin
Каждые сутки пока сидит, ежедневно проводить с ним физическое воспитание, как надо себя вести. Вдалбливать основательно, точно, аккуратно и что бы больно. А как иначе, что б не забыл. А потом депортировать с пожизненным запретом посещать Россиию.
Андрей Тихонов
нахер всех калбитов из страны навечно и их детей и внуков и т.д.
anatoliy
Дорого обойдутся Российскому народу бизнесмены.Которые в погоне за прибылью наводнили страну гастарбайтерами. Только о них никто и не вспомнит кода дойдёт до серьёзных стычек.Да смоются они с деньгами из страны.
владимир казарский
10 суток это наказание? Да этот дикарь посмеется и будет дальше изгаляться. Запретить въезд в Россию, тогда и для других подобных "комиков" это станет уроком вежливости.

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