Не доехал до «Азова»: ФСБ поймала на Южном берегу Крыма сообщника укро-террористов

Житель поселка Симеиз, расположенного на Южном берегу Крыма, заключен под стражу после задержания ФСБ – ему предъявлены обвинения в подготовке к выезду на Украину для вступления в ряды террористической организации и участия в боевых действиях Гражданин 1987 г.
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