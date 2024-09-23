22 «эксперта» в области техники безопасности

«Каска на стройплощадке?! Не, не слышал!». «Страховки не хватает? Не проблема!». «Нет маски сварщика? Сейчас что-нибудь придумаем!»… И сколько еще таких людей, которые попросту плюют на безопасность на рабочем месте? .