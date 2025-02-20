Украинское военное командование готовит наступление на Брянскую область РФ. Об этом сообщают сразу несколько российских источников, которые подчеркивают, что в настоящее время группировка ВСУ численностью не менее пяти тысяч человек концентрируется в Сумской области в районе города Шостка.
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