Пять тысяч человек и 200 единиц техники: сообщается о подготовке ВСУ к наступлению на Брянскую область

Украинское военное командование готовит наступление на Брянскую область РФ. Об этом сообщают сразу несколько российских источников, которые подчеркивают, что в настоящее время группировка ВСУ численностью не менее пяти тысяч человек концентрируется в Сумской области в районе города Шостка.