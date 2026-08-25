Политолог Гращенков назвал главный риск для будущего России

Исследования показали, что нынешняя молодёжь воспринимает коррупцию, как норму. Как они поведут себя, заняв в будущем руководящие должности? Политолог Илья Гращенков объяснил, что главный риск для будущего России вовсе не в отношении молодых людей ко взяткам.