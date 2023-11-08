Танковый бой: «Доктрина Жукова» заставила гореть Leopard и Bradley

Российская тактика работает еще с Великой Отечественной Константин Ольшанский Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Потери натовской бронетехники в зоне СВО стремительно растут, подсчитали в нидерландском проекте Oryx.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии