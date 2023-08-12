Недосчиталась бабушек!

"...А у меня нет кредитов (и стиральной машины), и я тоже свободен!..." -------- И стиральная и автомашина есть, как и все остальное, а вот от кредитов свободен!!! Чего и всем желаю, живите по средствам и будьте счастливы.

epobedimski

Амы с мужем вырастили двух детей Апотом помогала вырастить внучку,а потом родился внук,а дочь погибла ,а сыну было всего 3 года.И мы взяли этих детей к себе.Слаа богу вырастили. Внучке сейчас 48,а внуку 35.А еще у меня теперь 11 правнуков и по мере возможностей стараюсь им помочь И горжусь что я не только бабушка,но и пробабушка. Даст бог,может и прапрвнука увижу,ведь старшим правнучкам уже 21 и 22 года