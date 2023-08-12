Сказка для двоих

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  • epobedimski
    Амы с мужем вырастили двух детей Апотом помогала вырастить внучку,а потом родился внук,а дочь погибла ,а сыну было вс...Недосчиталась баб...
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Недосчиталась бабушек!

Недосчиталась бабушек!

- Мы сами вырастили своих детей, а ваши дети никому не интересны, сами с ними и плюхайтесь!Такой фразой часто отвечают современные бабушки на любое покушение на их свободу.

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Комментарии
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Сергей ЮгЗапСиб
&quot;...А у меня нет кредитов (и стиральной машины), и я тоже свободен!...&quot; -------- И стиральная и автомашина есть, как и все остальное, а вот от кредитов свободен!!! Чего и всем желаю, живите по средствам и будьте счастливы.
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7 час.
epobedimski
Амы с мужем вырастили двух детей Апотом помогала вырастить внучку,а потом родился внук,а дочь погибла ,а сыну было всего 3 года.И мы взяли этих детей к себе.Слаа богу вырастили. Внучке сейчас 48,а внуку 35.А еще у меня теперь 11 правнуков и по мере возможностей стараюсь им помочь И горжусь что я не только бабушка,но и пробабушка. Даст бог,может и прапрвнука увижу,ведь старшим правнучкам уже 21 и 22 года
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5 час.

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