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Журнал о бизнесе и инвестициях

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ESPN включил Емельяненко и Нурмагомедова в топ-10 лучших бойцов ММА XXI века

Американский телеканал ESPN представил топ-10 лучших бойцов смешанных единоборств (ММА) XXI века. В список вошли двое россиян: бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов занял пятое место, экс-чемпион промоушена Pride в тяжелом весе Федор Емельяненко стал шестым.

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