Песков сообщил новые подробности телефонного разговора Путина и Орбана

Во время телефонного разговора 11 декабря российский президент Владимир Путин и венгерский премьер-министр Виктор Орбан не обсуждали проведение мирных переговоров по Украине в Венгрии, сообщил «Известиям» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.