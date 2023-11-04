Сергей Есенин: как на самом деле погиб поэт

Совсем скоро роковая дата: 28 декабря 1925 года, день трагической гибели Сергея Есенина. Как и почему на самом деле погиб поэт? Почти тридцать лет назад, в 1990-е годы, вышла обстоятельная и основанная на фактах книга Владимира Кузнецова «Тайна гибели Есенина».