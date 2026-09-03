Минфин в сентябре купит вдвое меньше валюты и золота

Минфин в период с 7 сентября по 6 октября 2026 года планирует купить валюты и золота на 55,6 млрд рублей (месяцем ранее план составлял 136,2 млрд рублей), следует из сообщения министерства.
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